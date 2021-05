Covid-19: nuovi contagi in nove comuni, Carpentieri (FdI) negativo al tampone

Il Covid-19 continua a dilagare da nord a sud della provincia di Salerno. Altri 8 contagi sono stati rilevati a Mercato San Severino, 8 a San Marzano sul Sarno, 5 a Siano, 4 a Pontecagnano Faiano, 3 ad Angri, 3 a San Marzano sul Sarno, 2 a Pellezzano, 1 a Capaccio Paestum, 1 Montecorvino Rovella.

La buona notizia

Dopo 23 giorni è finito l’incubo Covid per il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri: il tampone è risultato negativo. Nei giorni scorsi, a causa di alcuni malesseri, era stato ricoverato all’ospedale di Scafati. Il suo messaggio ai cittadini: "È stata una battaglia lunga e faticosa e vi confesso che ho avuto paura. Ho dovuto fare i conti con difficoltà respiratorie, febbre alta, un senso di generale malessere del quale ancora avverto gli strascichi. Ma ne sono fuori fortunatamente. È stata un’esperienza davvero dura e per questo voglio dirvi tre cose. La prima: vi prego, non abbassate la guardia. Questo virus è un nemico subdolo ed è necessario continuare a prestare attenzione ai nostri comportamenti quotidiani, per quanto la situazione sembri migliorare. Col Covid non si scherza.La seconda: fidatevi della scienza, vaccinatevi. I vaccini sono l’unica vera arma che abbiamo, accanto alla prudenza, per uscire da questo incubo. Affrontare la malattia non è facile, posso assicurarvelo, e per questo è fondamentale evitarlo assolutamente.La terza: con questa fiducia mi sono affidato ai medici. Ho trovato persone straordinarie, che si sono prese cura di me con umanità e professionalità. E posso testimoniare che questo accade per tutti. A tutte queste persone, e in particolare al dottor Mario Polverino, commissario ASL per l'emergenza covid, al dottor Francesco Ferrigno, pneumologo dell’ospedale di Scafati, al dottor Gerardo Torre e alla dottoressa Stefania Lambiase, vanno tutta la mia stima e il mio affetto, oltre che, ovviamente, il mio commosso ringraziamento. Un ringraziamento che voglio rivolgere alle migliaia di persone che, in questi difficili giorni e nei momenti più duri, mai mi hanno fatto mancare la loro vicinanza, il loro sostegno, il loro incoraggiamento. Siete stati il mio conforto e la mia forza.Infine, grazie di cuore, da parte mia e di tutta la mia famiglia, all’amico Edmondo Cirielli, che ho sentito vicino come un fratello maggiore. E a Pietro Grimaldi, che mi ha seguito con premura passo passo. Con me, è risultata negativa anche mia figlia Virginia, che fortunatamente non aveva sviluppato alcun sintomo. È ancora positiva, invece, mia moglie Maria, che però sta bene e aspetta solamente che il tampone si negativizzi. Con l’aiuto di Dio, questi giorni saranno sempre di più solo un brutto ricordo. Ora lentamente tornerò alla normalità della mia vita quotidiana e dei miei impegni. E vi assicuro che non vedevo l’ora di farlo".