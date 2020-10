Covid-19: anziana muore a Sarno, nuovo contagi ad Agropoli, Fisciano, Pontecagnano ed Olevano

Un nuovo decesso ed altri contagi da Covid-19 in provincia di Salerno. “Purtroppo oggi giungono per la nostra città notizie che ci gettano nel dolore. È venuta a mancare una nostra concittadina. La donna aveva 89 anni, era risultata positiva al Covid19 ed era stata trasportata, a causa delle gravi complicanze respiratorie, nel reparto di rianimazione del Covid Center di Scafati” comunica il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, che esprime “a nome di tutta la comunità le più condoglianze, ai familiari ai quali siamo vicini in questo doloroso momento”.

I contagi nei comuni

Questa mattina balzo dei contagi nel comune di Pontecagnano Faiano con altri 23 casi positivi (58 i totali); altri 3 si registrano a Fisciano (due concittadini, sono appartenenti allo stesso nucleo familiare ed erano già in isolamento domiciliare per sintomi sospetti; l’altro è un familiare di un caso positivo riscontrato nei giorni precedenti e pertanto in quarantena domiciliare da giorni); altri 2 ad Olevano sul Tusciano (5 i totali); ed un altro ad Agropoli (si tratta – scrive la diretta interessata su Facebook – della signora Claudia Di Matteo).