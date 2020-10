Covid-19, morti due anziani in ospedale a Scafati: l'appello del sindaco alla città

Scafati a lutto per la scomparsa di due anziani deceduti negli ultimi giorno all’ospedale “Mauro Scarlato” per complicanze dovute al Covid-19. A dare la notizia è il sindaco Cristoforo Salvati, particolarmente addolorato per i due decessi, il quale chiede alla città “unirci al dolore delle famiglie in un abbraccio virtuale insieme all'intera amministrazione comunale”.

I ringraziamenti

Il primo cittadino ringrazia “tutti i parroci della nostra comunità, per il supporto, la vicinanza, per il sostegno morale. In questi momenti difficili solo la fede può e deve darci forza, per guardare il futuro con speranza”.

L’appello agli scafatesi: