Covid-19, muore anziano di Castellabate: era ospite di una casa riposo a Novi Velia

Castellabate piange la scomparsa di un anziano di 88 anni, M.I le sue iniziali: era uno degli ospiti della casa di riposo di Novi Velia dove, nei giorni scorsi, è scoppiato un focolaio di Covid-19 tra degenti e dipendenti.

Il dramma

L’uomo era risultato negativo al primo test ma positivo al tampone. Ieri pomeriggio è deceduto a causa di un improvviso arresto cardiaco. Sono in corso accertamenti da parte dell’Asl per verificare se la sua positività al virus e il malore siano collegati oppure no. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro delle strade della località cilentana dov’era molto conosciuto.