Anziano già malato muore dopo la positività al Covid, contagiati 8 dipendenti della Banca Monte Pruno

Nuovo decesso nel Cilento. Un anziano di 90 anni, che – va precisato - già soffriva di altre malattie, è deceduto la scorsa notte a Vallo della Lucania. L’uomo era risultato positivo al tampone insieme alla moglie dopo che il loro figlio, che lavora in una clinica privata della zona, era rimasto contagiato dal virus.

L'epidemia

Intanto, il Coronavirus non ha risparmiato neanche l’Istituto di Credito della Banca Monte Pruno dove, in questi giorni, tutti i dipendenti sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari. E, su oltre cento tamponi, in 8 sono risultati positivi. Sono risultati contagiati due dipendenti della filiale di Teggiano, uno di quella di Villa d’Agri, uno a Marsico Nuovo, 3 della sede centrale di Sant’Arsenio e una addetta alle pulizie nella sede centrale. Sono tutti asintomatici e si trovano in isolamento. Le loro condizioni di salute, dunque, sono buone.