Covid-19, muore un carabiniere di 53 anni: il ricordo del sindaco di Roscigno

Lutto nell’Arma dei Carabinieri per la prematura scomparsa dell’appuntato scelto qualifica speciale Alessandro Cosmo, addetto al Nucleo Informativo del comando provinciale di Latina. Il militare che il 3 gennaio aveva compiuto 53 anni, fanno sapere dal comando generale con una nota, si è spento nelle scorse “a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus”, presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Il messaggio dell’Arma

Profondo cordoglio è stato espresso dal comandante generale Giovanni Nistri e da tutta l’Arma. Il militare, entrato nei carabinieri nel 1988, al termine della formazione militare presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, aveva prestato servizio per i primi quindici anni alla Stazione di Latina, per poi essere destinato al Nucleo Informativo del comando provinciale. “Una vita dedicata al dovere, all’Istituzione e soprattutto ai cittadini. Un solido punto di riferimento per i colleghi ed i cittadini che silenziosamente e proficuamente ha servito quotidianamente lo Stato”: così lo ricordano dal comando generale. “L’Arma dei carabinieri si unisce compatta al dolore della moglie, dei figli di 27, 24 e 12 anni e di quanti, amici e colleghi, che ne piangono la perdita. Il suo ricordo resterà vivo nella memoria di tutti i carabinieri e di coloro che l’hanno conosciuto”.

Il ricordo di Palmieri

A ricordare, con un messaggio commovente, il carabinieri scomparso è il sindaco di Roscigno Pino Palmieri: “Caro Amico mio, il vuoto che tu ci lasci lo potremo colmare soltanto con il vivo ricordo della tua immagine. Sei stato un amico speciale per molti. Sarai sempre un esempio di semplicità e di grandezza d’animo che ci accompagnerà per tutta la vita. Le persone come te non si dimenticano, ma si ricordano tutti i giorni perché sono quelle a rendere bella l’amicizia che forse non consiste nell’essere inseparabili ma nel potersi separare senza che nulla cambi e ora che hai iniziato un nuovo cammino e tutto ci sembra diverso nulla ha scalfito il nostro rapporto.Te ne sei andato in punta di piedi dall’altra parte del cammino. Ciao Cosmo, amico vero ora sei lontano dai nostri occhi ma mai dai nostri cuori, che tu possa riposare in pace e sereno”.