Covid-19 a Montecorvino Pugliano, muore un 76enne: il cordoglio del sindaco

Nuovo decesso per Covid-19, oggi, nel salernitano. Dopo Perdifumo, anche la comunità di Montecorvino Pugliano piange un suo concittadino: si tratta del signor Ciro Cuomo, 76 anni, residenti nel comune dei Picentini.

Il cordoglio

A comunicare il decesso è stato il sindaco Alessandro Chiola che, su Facebook, scrive: “Il Signor Ciro Cuomo, portalettere in pensione, era conosciuto e stimato da tutti. Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze con la speranza che i bei ricordi prendano presto il posto del dolore. Non abbassiamo la guardia. Non ora”.