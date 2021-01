Covid-19: muore un docente a Salerno, operatrice di asilo positiva a Cava

Dolore a Salerno per la scomparsa di un docente in servizio presso la scuola media statale “Salvatore Quasimodo”: l’uomo – riporta il quotidiano Le Cronache – era risultato positivo al Coronavirus dopo essere stato in contatto con la badante della madre. Va precisato che il professore era affetto da patologie pregresse.

I virus all’asilo

Intanto, a Cava de’ Tirreni, una operatrice dell’asilo nido comunale di via Carillo è risultata contagiata. E così una decina di bambini e altre tre dipendenti sono stati posti in quarantena fiduciaria in via precauzionale. La situazione è sotto controllo: le operazioni di sanificazione sono state effettuate già in tutti gli ambienti e la struttura è aperta.