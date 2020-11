Covid-19: morto imprenditore salernitano a Torino, nuovi casi in sei comuni

Imprenditore salernitano muore a Torino per il Covid-19. Si tratta di Matteo Palma, originario di San Marzano sul Sarno: a comunicarne il decesso è il vice sindaco e consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Iaquinandi.

La carriera e il ricordo

Nel comune dell’Agro iniziò la sua avventura nel mondo del commercio con l’apertura di uno dei primi pub della provincia di Salerno e della Campania. Titolare e socio del Bar Cafe’et Cafe, del Caffé dell’Amore, del bar Vittoria e del ristorante I Butteri a Salerno, come a Vietri sul Mare sempre del ristorante I Butteri. Emigrò prima a Roma e poi a Torino portando in alto il nome della nostra città e dell’intera provincia di Salerno, con attività di grande successo come il ristorante “Toto’ e Macario” e la pasticceria “Pastarell”. Iaquinandi è addolorato per la sua scomparsa: "Mi lega a Matteo una grande stima. Ricordo con grande affetto il suo modo di porsi, la disponibilità a confrontarsi per le sue idee che risultavano sempre vincenti. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo. Esprimo sincere condoglianze alla moglie ed ai figli, con un abbraccio al mio carissimo amico Nicola”.

Gli altri comuni

Altri 35 casi positivi sono stati rilevati a Scafati, dove il sindaco Cristoforo Salvati è pronto a chiedere l'intervento dei militari. "Domani telefonerò a sua eccellenza il Prefetto Russo. al quale chiederò nuovamente l'intervento dell'Esercito Italiano sul nostro territorio vista l'esiguità delle locali forze dell'ordine. Ritengo che tutte le istituzioni debbano collaborare in questo difficile momento senza disperdere energie ed attenzione. Non possiamo permetterci errori o distrazioni che potrebbero costare vite umane". Eboli arriva a 458 contagiati con 35 nuovi positivi odierni. Un solo caso a Cetara (88 totali), 7 a Tramonti (54 totali), 14 ad Angri (294 totali), 8 Siano (86 totali).