Covid-19: morto ex consigliere di Scafati, nuovi casi a Baronissi e Campagna

Nuova vittima del Covid-19 in provincia di Salerno. Si tratta di Michele Chiavazzo, ex consigliere comunale di Scafati, deceduto presso il locale Covid Hospital dov’era ricoverato da alcune settimane. Nel corso della sua attività politica era stato punto di riferimento, in particolare, della contrada Bagni. Il cordoglio del sindaco Cristoforo Salvati: “Una persona disponibile, cordiale e corretta. Ci stringiamo al dolore della famiglia, della moglie e dei figli, con la certezza che Michele sia in un mondo migliore”.

I contagi

Aumentano, seppur lievemente, i casi nei comuni: quattro sono stati rilevati, questa mattina, a Baronissi, dove i positivi al virus sono 120, 11 i guariti; altri quattro anche a Campagna: 71 i totali; di questi 71 casi, 54 si sono sviluppati all’interno di 19 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare).