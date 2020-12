Covid-19: nuova vittima nel salernitano, Montecorvino piange un noto ristoratore

Montecorvino Rovella a lutto: il Covid-19 ha ucciso anche Flavio Cibele, noto ristoratore del posto benvoluto e stimato da chiunque lo conoscesse. Il gestore che già doveva sottoporsi alla dialisi, è risultato positivo: l'unica struttura in grado di garantirgli le delicate cure del caso, risultava il Covid Hospital di Scafati che, purtroppo, non aveva posti disponibili, come riporta Zerottonove.

Così, domenica, Cibele è stato trasferito in codice rosso al “Ruggi” di Salerno, dove è stato sottoposto a dialisi d’urgenza, in attesa di un altro trasferimento. Poi, purtroppo, la crisi respiratoria che lo ha condotto in rianimazione: l'uomo non ce l'ha fatta. Un fiume in piena di messaggi di cordoglio, la pagina Facebook del ristoratore: dolore.