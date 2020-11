Il Covid-19 porta via anche Padre Bruno: Bellizzi a lutto

Lutto a Bellizzi: il Covid ha ucciso anche Padre Bruno Montanaro che, dopo aver lottato come un leone contro il virus, purtroppo, non ce l'ha fatta. A esprimere il suo cordoglio, tra i tanti, il sindaco Mimmo Volpe:



Padre Bruno Montanaro non è più con noi. Sono profondamente addolorato. Il suo straordinario impegno per questa nostra comunità rimarrà per sempre nel cuore dei Bellizzesi. Si devono a lui tante opere e azioni per la nostra comunità.

A lui si deve l'ampliamento della chiesa in via Torino. A lui gli dobbiamo molto. Ci stringiamo al dolore dei suoi affetti. R.i.p.

Padre Bruno di te solo bei ricordi.