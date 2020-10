Coronavirus, secondo decesso ad Eboli: Comune con le bandiere a mezz'asta

Aumentano i decessi nel salernitano: dopo Battipaglia, c’è Eboli. “È di questa mattina la notizia che un nostro concittadino, positivo al Covid-19, ricoverato presso l’ospedale di Scafati è deceduto. Il triste bilancio, quindi, dei nostri concittadini che non ce l’hanno fatta a vincere la battaglia contro questa terribile pandemia sale a due” comunica il sindaco facente funzioni Luca Sgroia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il cordoglio

Il primo cittadino si rivolge ai familiari del paziente deceduto: “In questa giornata infinitamente triste, mi stringo, insieme a tutta l’amministrazione comunale ai familiari del nostro concittadino e in segno di cordoglio ho dato disposizione di issare le bandiere del Comune a mezz’asta. Purtroppo di Covid-19 si muore e si muore anche ad Eboli”. Poi Sgroia si rivolge alla città: “Per questo chiediamo alla nostra comunità di continuare a rispettare tutte le regole volte a prevenire la diffusione del contagio. Lo chiediamo per la propria sicurezza e per quella dei propri cari. Lo chiediamo per non doverci trovare mai più a dare notizie simili”.