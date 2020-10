Controlli anti-Covid, multate 62 persone senza mascherina: sanzionati 9 locali

I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito una serie di controlli anti-Covid in diversi comuni del territorio.

Il report

Sono state fermate 1678 persone, 62 le sanzioni “Covid” per mascherina non indossata; 337 i locali controllati, con 9 sanzioni “Covid”; 11 le denunce contro parcheggiatori con provvedimento “DASPO”, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza; 30 i verbali al codice della strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La prevenzione

Fondamentale l'approccio in strada, soprattutto verso i più giovani: prima di ricorrere alle sanzioni i militari dell’Arma hanno svolto un'opera di convincimento per un'adesione responsabile alle regole per evitare la diffusione del virus.