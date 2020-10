Sei feste di prima comunione con oltre 30 persone: chiusi e multati due ristoranti

Nella giornata di domenica i carabinieri di Nocera Inferiore hanno effettuato controlli presso ristoranti e sale ricevimenti per accertare il rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 previste dalle vigenti normative nazionali e locali.

Le multe

In due esercizi di ristorazione situati rispettivamente a Pagani e San Marzano sul Sarno, è stato riscontrato che erano in corso di svolgimento 6 distinti banchetti di prima comunione in violazione delle disposizioni in vigore, poiché tra i partecipanti erano presenti, in tutti i casi in esame, numerose persone estranee ai rispettivi nuclei familiari conviventi degli organizzatori, anche in numero superiore a 30. Le violazioni riscontrate hanno fatto scattare sanzioni pecuniarie a carico degli organizzatori stessi e degli esercenti, i quali hanno subito anche la chiusura provvisoria delle rispettive attività commerciali.

