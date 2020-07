Covid-19: sospiro di sollievo a Castellabate, 1 minore positivo a Pisciotta

Tutti negativi, i 23 tamponi sui cittadini in quarantena a Castellabate che, dunque, resta Covid free. Il sindaco, Costabile Spinelli, ha fatto sapere che i cittadini posti in quarantena fiduciaria dallo scorso 28 luglio, perché venuti in contatto con un non residente asintomatico, risultano tutti ufficialmente negativi.

Parla il sindaco

"Avevo espresso fin da subito le mie rassicurazioni sulla totale trasparenza in merito al caso, che è stata da subito circoscritto ed esaminato le voci hanno provocato grande agitazione e dobbiamo evitare sempre inutili allarmismi che risultano essere nocivi al nostro stesso territorio. Dobbiamo però continuare sulla stessa strada che stiamo percorrendo da marzo con il ligio rispetto delle regole e con senso il responsabilità di ognuno di noi nella gestione di un comune turistico che si appresta a vivere il periodo di maggior afflusso di persone".



Revocata, dunque, anche l’ordinanza che poneva alcuni divieti a intrattenimento, feste e cerimonie, emanata in via precauzionale in attesa dell’esito dei tamponi. Sempre in Cilento, invece, risulta positivo un minore che aveva avuto contatti con un coetaneo già risultato contagiato in una frazione di Pisciotta.

L'ordinanza a Conca

Intanto, nel salernitano resta alta l'attenzione sulla situazione contagi: l’amministrazione comunale di Conca dei Marini, a causa del permanere delle misure restrittive legate all’emergenza sanitaria ancora in corso ed in considerazione del costante aumento dei casi, ha annullato gli eventi previsti per l’estate 2020. "Non ci sono oggi purtroppo le condizioni per organizzare in sicurezza i nostri consueti eventi, tra cui l’incantevole Concerto all’alba, che da anni allieta, con una musica soave, la notte del 9 agosto. Ci scusiamo, quindi, per questa doverosa sospensione e ringraziamo il pubblico che, ogni anno, sostiene e accoglie con entusiasmo gli eventi", ha spiegato il sindaco Gaetano Frate.

