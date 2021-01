Covid-19 a Nocera, insegnante positiva alla scuola "Santa Chiara": scatta la quarantena

Il Covid-19 è arrivato alla scuola dell’Infanzia “Santa Chiara” di Nocera Inferiore: una docente, infatti, è risultata positiva al tampone.

La chiusura

Di qui, la decisione della preside Maria Ventura di disporre la chiusura, momentanea, del plesso di via Grimaldi. Già questa mattina è stata attivata la quarantena per gli alunni, il personale docente ed Ata che hanno avuto contatti con l'insegnante. L’Asl territoriale è stata informata per avviare le procedure del caso: in queste ore sarà effettuata la sanificazione degli ambienti dell'edificio scolastico e riprenderanno le lezioni a distanza.