Covid-19 a Nocera Inferiore, ordinanza del sindaco: nuove regole per bar e pub

Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha emanato un’ordinanza (la numero 47) per disciplinare l’utilizzo del suolo pubblico in uso agli esercenti commerciali che somministrano prodotti alimentari al pubblico (bar, pub e similari).

Le nuove disposizioni

Agli esercenti che, con tavoli e sedie occupano la proprietà comunale, è fatto obbligo di limitare la capienza dei tavolini vigilando scrupolosamente sul numero degli occupati; devono necessariamente far rispettare alla clientela la capienza ridotta delle postazioni al 50% e vigilare sul rispetto della distanza interpersonale di 1,5 m. Il provvedimento prevede, inoltre, il rispetto della distanza di almeno 2m tra i tavolini. Resta garantito l’utilizzo del suolo pubblico in misura superiore a quella ordinariamente autorizzata per garantire il distanziamento interpersonale. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3mila euro. L’ ordinanza sindacale entrerà in vigore dal 12 novembre.