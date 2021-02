Covid-19 a Nocera Inferiore, contagi al liceo "Sensale": sospese le attività didattiche in presenza

Torquato alle famiglie: "Raccomando ai genitori affinchè vigilino sui comportamenti dei propri ragazzi, anche se non vanno a scuola, considerato che ad oggi i contagi sono in crescita sulla popolazione generale molto più che non in quella scolastica"

Aumentano i contagi nelle scuole di Nocera Inferiore. Il sindaco Manlio Torquato ha sospeso l’attività didattica in presenza al liceo scientifico “Nicola Sensale” di Nocera Inferiore per sette giorni, a partire da domani (sabato 13 febbraio).

L’ordinanza del sindaco

Torquato racconta come si è giunti a tale decisione: “Stamane abbiamo tenuto un approfondito Coordinamento di Protezione Civile alla presenza di tutti i dirigenti scolastici e dei responsabili dell'Asl di distretto e dipartimenti di prevenzione per un accurato esame dello stato delle infezioni in città e nelle scuole. I dati emersi indicano, da una parte, un aumento dell’infezione della popolazione generale in città (che più preoccupa) ma soprattutto fuori dalla fascia di età scolare e dall'altro che gli alunni delle scuole risultati infetti sono, ad oggi, poche decine unità complessive con una disseminazione per più classi ancora bassa”. L’unica eccezione è rappresentata proprio dal liceo “Sensale” dove si registra una crescita dei contagi da Covid-19 sviluppatasi dal 3 al 12 febbraio e che riguarda 11 alunni positivi su 5 classi (2 classi con un solo caso, 2 classi con 2 casi e 5 casi nella stessa classe), 55 alunni in quarantena su 5 classi. “Soprattutto nelle ultime 72 ore, anche se in termini di numeri assoluti è da ritenersi poco consistente, desta attenzione come dato tendenziale e per il numero delle classi interessate”.

L’appello alle famiglie: