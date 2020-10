Covid-19 a Nocera Inferiore, la denuncia di Torquato: "Non riceviamo i dati sui contagi da tre giorni"

Ad alcuni sindaci del territorio non vengono inviati, da almeno tre giorni, i dati aggiornati sui contagi da Covid-19 registrati dall’Asl nei rispettivi comuni. A denunciarlo e farsi portavoce di questo disagio è il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, che, nella giornata di oggi ,si è rivolto all’Azienda Sanitaria Locale per chiedere la risoluzione di tale problematica. Nella città dell’Agro, secondo i dati elaborati ieri e diffusi stasera, vi sarebbero ben 22 nuovi casi positivi. “La enormità del dato si accompagna alla vergognosa situazione per cui ai sindaci, da tre giorni, non vengono forniti i dati aggiornati. Con ciò limitandone, oggettivamente, ogni possibilità di collaborazione, quale autorità sanitaria e di protezione civile, come abbiamo sempre fatto con l’Asl” spiega Torquato che aggiunge: “ Abbiamo in giornata scritto una nota alla Direzione Generale che ha provveduto a contattarci, assicurando la ripresa dei flussi informativi ad inizio settimana. Consentendo anche l' accesso alla piattaforma regionale e la tracciabilità dei contagiati, anche ai medici di base”.

L'appello alla città e i ringraziamenti ai medici

Il primo cittadino di Nocera Inferiore, contemporaneamente, sollecita gli Enti competenti a dare risposte rapide ad alcune precise richieste ed invita tutti al rispetto delle normative anti-Covid in vigore. “Mentre aspettiamo il ripristino almeno della normalità per far fronte ad una situazione che è eccezionale; mentre attendiamo il rafforzamento (che abbiamo ancora una volta richiesto) delle Unita di Prevenzione Collettiva; mentre attendiamo che parta il più volte e per tempo richiesto (da giugno) macchinario dei tamponi nel nostro ospedale, cofinanziato dal nostro comune grazie alla generosità dei cittadini; non possiamo che invitare in maniera decisa e senza chiacchiere, al rispetto assoluto da parte di tutti, delle misure di sicurezza e cautela sanitaria disposte dalla Regione Campania. Alla lettera. E tutti i soggetti in quarantena, positivi o meno, purché in quarantena, e i loro familiari, al rispetto rigoroso della quarantena stessa. Senza alcuna deroga. In attesa delle risposte da parte dell'Asl. In mancanza ogni violazione sarà denunziata alle Forze dell'Ordine. In attesa che una situazione di clamorosa quanto inaccettabile ritardo organizzativo in cui veniamo lasciati sui territori, venga subito recuperato, non ci resta che attenerci a quanto ordinatoci. Per la nostra salute. Ci sarà tempo per andare finalmente oltre i titoli dei giornali e accertare tutto quanto non va, e perché, nella nostra sanità”. Infine, ribadisce la sua vicinanza a chi è in prima linea negli ospedali: “Sono a fianco di medici (in particolare a quelli dell’Usca Distretto e Ospedalieri) e infermieri cui va tutto il nostro sostegno. Ospedalieri di base e di medicina collettiva. Vi sono vicino ai nocerini e vi chiedo, soprattutto ai giovani, di essere uniti e rispettosi delle regole, come già avete saputo fare nella prima ondata della epidemia, ne va della nostra incolumità, della nostra salute e di quella delle nostre famiglie. È la nostra migliore arma per combattere l'epidemia”.