Covid-19 a Nocera Superiore, contagi tra il personale scolastico: rinviato il ritorno in classe

Il sindaco Cuofano: "Il diritto allo studio non viene violato perché sarà garantita, come accaduto finora, la Dad (didattica a distanza) e saranno assistiti gli alunni più fragili”

Allarme contagi, le scuole restano chiuse a Nocera Superiore. A comunicarlo, il sindaco Giovanni Maria Cuofano, mentre è ancora in corso lo screening tra il personale scolastico dove sono emersi già diverse positività al virus.

La chiusura delle scuole

Di qui la decisione di rinviare a data da destinarsi la ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole cittadine (Primaria, Secondaria di I grado, Servizi Educativi 0-6 anni pubblici). “Il diritto allo studio – precisa il primo cittadino – non viene violato perché sarà garantita, come accaduto finora, la Dad (didattica a distanza) e saranno assistiti gli alunni più fragili”.

