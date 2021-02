Covid-19 a Nocera Superiore, alunno positivo al tampone: chiude la scuola

Il dirigente della scuola media “Fresa Pascoli” ha diramato con proprio provvedimento, la sospensione della didattica in presenza nelle giornate del 4 e 5 febbraio per consentire la completa sanificazione del plesso

Aumentano i contagi nelle scuole salernitane. Un alunno è risultato positivo alla scuola media “Fresa Pascoli” situata in viale Europa a Nocera Superiore.

La chiusura

Il dirigente ha diramato con proprio provvedimento, la sospensione della didattica in presenza nelle giornate del 4 e 5 febbraio per consentire la completa sanificazione del plesso. “La misura precauzionale assunta dal dirigente, in linea con i protocolli del Dipartimento, riguarda esclusivamente la sede scolastica di viale Europa: nessun altro istituto della città risulta interessato da altri casi” comunica il sindaco Giovanni Maria Cuofano.