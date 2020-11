Covid-19, muore 64enne nell'Agro: nuovi positivi nei comuni, anche un sindaco

Covid-19, il comune di Nocera Superiore si stringe nel dolore per un decesso avvenuto legato proprio al Coronavirus. Ne ha dato notizia il sindaco Giovanni Maria Cuofano, che ha comunicato il decesso di un 64enne, Salvatore Vitolo. "Ci stringiamo con profondo affetto attorno ai suoi familiari, a nome di tutta la comunità di Nocera Superiore"

I casi nei comuni

Anche oggi, diversi i casi in alcuni comuni del salernitano, come comunicato dai portali istituzionali dei sindaci in serata. Nel comune di Pagani, ci sono infatti 43 nuovi positivi. A Sassano, invece, è risultato positivo al virus Domenico Rubino, sindaco di Sassano e responsabile del reparto Covid nell'ospedale di Polla. Lo ha comunicato lo stesso primo cittadino che ha un leggero raffreddore ma sta bene. Rubino è primario di Urologia. Sono 7 invece i casi a Sant'Egidio del Monte Albino. Quattro invece i casi a Giffoni Valle Piana e 36 i nuovi positivi nel comune di Angri. A Roccapiemonte si registrano 3 nuovi casi e 5 a Montecorvino Rovella, 1 a Montesano sulla Marcellana, 10 a San Valentino Torio, 1 a Pontecagnano e 8 a Montecorice.