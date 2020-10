Covid-19, donna positiva a Pellezzano. Tre contagi ad Agropoli: chiude la scuola di Moio

Aumentano i contagi nei singoli comuni del salernitano. Nella serata di oggi è risultata positiva al tampone per Covid-19 una donna residente nella frazione di Coperchia a Pellezzano. Si tratta – rivela il sindaco Francesco Morra sui social – della signora Filomena Sica, che, attualmente, si trova in quarantena presso il proprio domicilio. “Ringraziandola sentitamente per aver acconsentito alla comunicazione del nominativo, il Sindaco – si legge in una nota. - esprime alla stessa i più sentiti auspici di pronta guarigione, a nome di tutta la Cittadinanza. L’Asl sta già ricostruendo la catena dei contatti. Si invita nuovamente la Cittadinanza ad adottare tutte le precauzioni necessarie a contenere il contagio, ed a scaricare l’app Immuni per agevolare le operazione di tracciamento dei contatti”.

Nella zona sud

Intanto ssi registrano altri tre casi positivi nella città di Agropoli. Tra questi, due contatti di una donna già risultata positiva nei giorni scorsi: uno è un'alunna che frequenta la scuola primaria di Moio che - come ha annunciato il sindaco Adamo Coppola sui social - domani resterà chiusa per la sanificazione. I compagni di classe e i docenti della bambina in questione esteranno in isolamento in attesa del tampone. Il terzo positivo di oggi è un operaio che ha avuto contatti con dei braccianti provenienti dal napoletano. Ma, fortunatamente, la sua catena di contatti è molto limitata.