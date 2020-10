Siano, medico positivo al Covid-19: il sindaco dà il nome

Secondo caso positivo al Covid-19 nel comune di Siano. Si tratta – comuna il sindaco Giorgio Marchese sui social – del dottore Walter Di Filippo, il quale è asintomatico e in isolamento domiciliare presso la propria abitazione.

L’appello

Il primo cittadino chiede a chi il 25 e il 29 settembre ha avuto rapporti con il dottore di mettersi in contatto con il Centro Operativo Comunale al numero 0815183533 per predisporre eventuali tamponi. “Giungano al dottore gli auguri di tutta la popolazione per una pronta guarigione” conclude Marchese.