Covid-19, altri nove casi positivi a Pellezzano: il Comune dà i nomi

Altri nove casi di positività al Covid-19 sono stati registrati nel comune di Pellezzano. Ad informare la cittadinanza è direttamente il Comune che, autorizzato dai diretti interessati tramite la Polizia Municipale, fornisce anche la loro identità per la ricostruzione dei contatti.

I nomi

Si tratta di signori Botta Luca, B. S. (minore) e B. M. (minore), residenti in Via Filanda; D’Andria Gennaro e Ferrigno Maria Luisa, residenti a Coperchia; Sposito Mario, residente in Via della Quercia; due casi non residenti ma domiciliati a Capezzano; C.C. (minore), residente in Pellezzano e frequentante una scuola paritaria a Salerno. Per loro, ovviamente, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei soggetti positivi e dei conviventi. Il sindaco Francesco Morra “esprime i più sentiti auspici di pronta guarigione, a nome di tutta la cittadinanza”.

La guarigione

Un residente di Coperchia risultato positivo lo scorso 6 ottobre è risultato negativo al secondo tampone ed è pertanto guarito. “Sono noti altri casi di positività sul territorio per i quali si attende la comunicazione ufficiale dell’Asl” fanno sapere dal Municipio, che invita gli abitanti di Pellezzano al rispetto delle normative anti-Covid ed a scaricare l’app Immuni per agevolare le operazione di tracciamento dei contatti.