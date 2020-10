Coronavirus: nuovi contagi ad Altavilla Silentina, Baronissi, Campagna, Roccapiemonte e Santa Marina

Aumentano i contagi nei singoli comuni della provincia di Salerno. In un’azienda presente nel comune di Altavilla Silentina, dove si sono registrati diversi casi di positività al Covid-19 il totale delle persone positive è di 13, di cui 8 residenti e 5 non residenti. Dal Comune fanno sapere che “il numero delle persone attualmente positive è di 9 (8 azienda metallurgica 1 persona in via di guarigione legata al focolaio nell'azienda conserviera)”.

Piana del Sele

Con un nuovo positivo registrato oggi sale a 36 il numero dei casi positivi Covid-19 a Eboli. “Le persone in questione – comunica il sindaco facente funzioni Luca Sgroia - sono tutte sotto stretta osservazione da parte del Dipartimento di Prevenzione Asl, in regime di quarantena obbligatoria”. La Polizia Municipale, intanto, prosegue con azioni di monitoraggio e controllo del territorio. Nella giornata di ieri sono state elevate due contravvenzioni per mancato utilizzo della mascherina facciale di protezione, tre controlli sul rispetto degli obblighi di quarantena da parte dei positivi Covid e sono state controllate 14 attività commerciali. Relativamente ai 5 casi di positività complessivamente presenti a Campagna, comunicati nei giorni e nelle settimane passate, si informa che due di questi tamponi si sono negativizzati. Il sindaco Roberto Monaco, inoltre, informa di un nuovo caso di positività di un nostro concittadino, riscontrato da un laboratorio privato. Di conseguenza, in questo momento, i casi di positività complessivamente presenti sul territorio comunale sono quattro.

Agro e Golfo di Policastro

Un nuovo cittadino di Roccapiemonte, asintomatico, è risultato positivo al tampone ed è attualmente in isolamento fiduciario. I più stretti familiari con cui ha avuto contatti sono in quarantena domiciliare in attesa di essere sottoposti a tampone. Salgono a 12 le persone attualmente affetti da Covid-19 a Roccapiemonte. Su una serie di nuovi tamponi effettuati sono risultate positive altre 2 persone residenti nel comune di Santa Marina (Golfo di Policastro), portando il numero complessivo dei casi a 6. Le persone in questione sono state messe in quarantena e la situazione è sotto controllo.

Valle dell'Irno

L'Asl ha accertato quattro nuovi casi positivi al covid, tutti di un unico nucleo familiare già in isolamento domiciliare nel comune di Baronissi dove il numero dei contagi sale a 45.