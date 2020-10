Covid-19, sono 56 i casi positivi a Salerno città: ecco i dati

Sono 56 i cittadini di Salerno attualmente positivi al Covid-19. A fornire i dati è direttamente il Comune, a margine di una conferenza stampa sull'Arena del Mare organizzata questa mattina a Palazzo di Città.

Il bilancio

Dal 30 giugno ad oggi sono rimaste contagiate 160 persone, di cui 104 già guarite. Solo nelle prime due settimane di ottobre si sono registrati, nel capoluogo, 38 contagiati. Come detto, sono ancora affetti dal virus in 56, di cui circa 12/13 ricoverati in ospedale.