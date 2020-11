Covid-19: nuovi casi positivi ad Agropoli e Roccapiemonte

Aumentano ancora i contagi nei comuni della provincia di Salerno. Oggi altri 12 cittadini di Agropoli sono risultati positivi al tampone: i dati sono stati comunicati dall'Asl e dai medici di base e si riferiscono a più giorni. Due, invece, le guarigioni. “ll sindaco - si legge in una nota - anticipa alla popolazione che si riserva di prendere imminenti nuove decisioni rispetto a possibili restrizioni che saranno comunicate a breve e chiede ancora una volta di seguire le regole ed in particolare indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza di un metro ed evitare gli assembramenti”.

Cilento

Altri 6 casi positivi sono stati rilevati ad Agropoli, di cui uno solo fa riferimento ad una catena di contatti di casi precedenti. Sono tutti in isolamento e si sta provvedendo alla ricostruzione della catena dei contatti. C'è anche una buona notizia: ci sono 4 guariti, quindi il numero degli attuali positivi è di 29. Intanto il primo cittadino Adamo Coppola, in collaborazione con i carabinieri, ha disposto che il personale della Polizia Municipale di Agropoli, partecipi al monitoraggio delle aree sensibili di aggregazione. In particolare: lungomare San Marco, porto e Piazza Vittorio Veneto. Con turni diurni e serali, a partire da questo fine settimana, si alterneranno: presso il lungomare ed il porto operatori della Polizia municipale e Carabinieri; presso il porto invece, la Polizia municipale e la Guardia costiera”.