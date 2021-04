Covid-19: nuovi contagi in 6 comuni, intanto la Campania resta in zona gialla

La Campania resta in zona gialla. In zona rossa invece la Valle d’Aosta e in area arancione Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna

Lievitano i contagi nel salernitano. Per iniziare, 5 i nuovi positivi ad Angri, 4 a Siano e altri 5 a Baronissi. Inoltre, 2 i nuovi casi di positività ad Agropoli, così come pure a Mercato San Severino che ha registrato un cittadino e una cittadina contagiati, nel capoluogo. Due nuovi positivi anche a Capaccio.

La zona gialla

Intanto, la Campania resta in zona gialla. In zona rossa invece la Valle d’Aosta e in area arancione Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà, dunque, le nuove ordinanze che andranno in vigore dal 3 maggio. ?