Covid-19, il report dei sindaci: nuovi positivi nell'Agro, Picentini e Vallo di Diano

Il Covid non arretra e fa registrare nuovi contagi. A Pagani, i dati rilevati dal Centro Operativo Comunale documentano 2 nuovi positivi al Covid-19. Sonio stati segnalati 20 guariti. Il numero dei positivi quindi è di 835 persone. Sono in corso verifiche, di concerto con il Dipartimento di Prevenzione della ASL territoriale, per aggiornare il numero delle persone guarite che sono di gran lunga superiori - fa sapere il Comune - rispetto a quelle già segnalate finora così come per le persone attualmente ospedalizzate.

Picentini

Altri due nuovi positivi a Giffoni Sei Casali. Lo comunica il sindaco Munno attraverso il report serale. Si registrano due nuovi positivi anche a Montecorvino Pugliano. Il totale raggiunge quota 29. Sono 71, invece, i guariti (dato complessivo). Nessun positivo a Giffoni Valle Piana.

Vallo di Diano

Sono 5 le persone contagiate a Polla. Si tratta di contagi legati all'ambito familiare, persone già in quarantena. A Sassano, invece, i nuovi contagi sono 8 e 54 in totale i guariti. A Buonabitacolo, 4 nuovi positivi.