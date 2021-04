Allarme Covid nel Cilento: chiudono le scuole ad Omignano e Salento

Il Covid-19 continua a dilagare nel salernitano comportando, in alcuni comuni, la chiusura delle scuole.

Nel Cilento

Nel comune di Omignano, a causa della positività di un parente di un alunno frequentante la scuola primaria di Omignano Scalo, il sindaco Raffaele Mondelli, per motivi precauzionali, ha sospeso “ad horas” tutte le attività didattiche in presenza delle classi 1^ sezione B e 3^ sezione A della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Omignano fino all’esito delle verifiche da parte dell’Asl competente. A Salento, sempre a scopo precauzionale, il primo cittadino Gabriele De Marco ha disposto la chiusura della scuola dell’infanzia per due giorni giovedì 22 e venerdì 23 aprile 2021. Anche in questo caso si attendono le comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale.