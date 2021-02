Allarme Covid: chiusa una scuola a Cava, la precisazione del sindaco di Siano

Oggi è stata accertata la positività di una docente di un collaboratore scolastico e di quattro alunni della scuola primarie di Epitaffio situata in via Gaudio Maiori

Il Covid-19 continua a dilagare nelle scuole. Dopo Buccino, oggi anche a Cava de’ Tirreni, è stata accertata la positività di una docente di un collaboratore scolastico e di quattro alunni della scuola primaria di Epitaffio situata in via Gaudio Maiori.

L’ordinanza di chiusura

La comunicazione è stata inviata dalla dirigente dell’istituto comprensivo “Santa Lucia” e dal responsabile del dipartimento di prevenzione dell’Asl al Comune. Per questo il sindaco Vincenzo Servalli ha disposto con apposita ordinanza la chiusura della scuola per dieci giorni da domani (4 febbraio 2021) con immediata sospensione dell'attività didattica in presenza e contemporanea attivazione della didattica a distanza (Dad), oltre alle misure di sanificazione.

Scuole aperte a Siano

Intanto, il sindaco Giorgio Marchese ha scritto una lettera ai propri concittadini per spiegare la decisione di non chiudere gli istituti scolastici. “Al momento – spiega - ci sono due casi di alunni positivi, i contatti diretti (docenti-non docenti e compagni di classe) sono stati posti in regime di quarantena come da protocollo e non sussistono le condizioni di chiusura totale delle scuole. Stiamo perseguendo la linea di un ritorno graduale alla normalità, nel rispetto delle regole e delle normative vigenti. Purtroppo fin quando ci sarà in giro questo maledetto virus, ci ritroveremo spesso in situazioni del genere che dovremo imparare a gestire anche per il futuro, in piena sicurezza”.