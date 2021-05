Covid-19, casi positivi a Capaccio e Teggiano: chiuse due scuole

I sindaci Alfieri e Di Candia hanno disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza

Nuovi casi di Covid nelle scuole del salernitano. Un alunno, frequentante la scuola primaria di Prato Perillo di Teggiano, è risultato positivo al tampone: di conseguenza, il sindaco Michele Di Candia ha disposto la chiusura del plesso per domani (18 maggio 2021).

A Capaccio

Un caso di positività al Coronavirus è stato rilevato tra gli studenti dell’istituto superiore Ipsas “Piranesi”. Per questo il sindaco Franco Alfieri ha sospeso le attività didattiche in presenza per la giornata di oggi (17 maggio 2021).