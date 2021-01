Allarme contagi Covid a Maiori, scattano nuove restrizioni: l'ordinanza

I 14 nuovi casi positivi al Covid riscontrati nella sola giornata di ieri hanno provocato preoccupazione nel comune di Maiori dove, ad oggi, si contano 52 cittadini contagiati. Un aumento che negli ultimi giorni ha interessato diversi paesi della Costiera Amalfitana e che ha spinto il sindaco Antonio Capone a disporre misure restrittive per il suo comune.

Le nuove disposizioni

Da domani e fino al 17 gennaio, per evitare il propagarsi dell'epidemia, è stata disposta la chiusura degli uffici comunali, delle chiese, del cimitero, dei circoli sociali e del parco giochi. Sospeso anche lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata del venerdì, mentre sara' vietato effettuare visite di cortesia presso le abitazioni di parenti ed amici e qualsiasi festeggiamento e/o riunione sia in locali pubblici che luoghi privati. I titolari degli esercizi commerciali dovranno garantire ingressi contingentati e distanziamento dei clienti. Bar, ristoranti e attività commerciali simili potranno lavorare soltanto con l'asporto e con la consegna a domicilio. Lo svolgimento dell'attivita' didattica, invece, sara' possibile soltanto con la modalita' a distanza per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.