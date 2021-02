Covid-19 a Scafati, contagi in aumento: piazze vietate a Carnevale e San Valentino

Il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha disposto, attraverso un’apposita ordinanza, il divieto di stazionamento in tutte le piazze cittadine, nei giorni 14 e 16 febbraio. L’obiettivo è quello di evitare assembramenti in concomitanza delle festività di San Valentino e Carnevale.

Il commento

Secondo il primo cittadino “il rischio è favorire ulteriormente la diffusione del virus in una fase in cui il numero dei contagi sta nuovamente aumentando in maniera considerevole”. “La situazione nella nostra città – spiega - è delicata. Siamo, a livello regionale, tra i comuni che negli ultimi 15 giorni hanno fatto registrare il più alto numero di nuovi contagi. Siamo inseriti nell’elenco dei 30 comuni in Campania a rischio zona rossa, secondo l’ultima relazione predisposta sull’andamento della situazione epidemiologica secondo i dati degli ultimi 15 giorni. Dobbiamo stare attenti, essere prudenti, per evitare che la situazione peggiori ancora”.