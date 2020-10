Nuove regole anti-Covid per la movida, il direttore della Sala Varese s'incatena: "Ci state uccidendo"

Dopo le ulteriori restrizioni previste dalla nuova ordinanza del governatore De Luca, anche in materia di movida, una singolare protesta è andata in scena, ieri sera, in pieno centro a Salerno. Il direttore della “Sala Varese” Francesco Costantino si è incatenato davanti al suo ristorante: “Vi siete presi l’ultimo briciolo di dignità – scrive in un post pubblicato sul suo profilo Facebook corredato da foto – Non ci siamo mai arresi di fronte a nulla, ma con questo vi state prendendo le nostre vite”.

La polemica

Nel mirino di Costantino i nuovi orari di chiusura delle attività commerciali, che, già nei giorni scorsi, hanno scatenato l’ira di numerosi commercianti salernitani, i quali sono scesi in piazza per contestare le regole anti-Covid-volute da De Luca.