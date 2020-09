Covid-19 a Sarno, ordinanza di Canfora: mascherina sempre obbligatoria, sospese le manifestazioni

Dopo il nuovo aumento dei contagi (sono a quota 14) nel comune di Sarno, il sindaco Giuseppe Canfora ha firmato una nuova ordinanza restrittiva contro la diffusione del Covid-19.

I dettagli dell'ordinanza

Il nuovo provvedimento impone l’obbligo sull’intero territorio comunale di usare le mascherine per l’intero arco della giornata, anche all’aperto. Una decisione che si aggiunge alle disposizioni nazionali e regionali che prevedono l’ obbligo sull’intero territorio nazionale delle mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. Ai cittadini “si raccomanda il lavaggio corretto e frequente delle mani”. Contemporaneamente sono state sospese, fino a revoca del provvedimento, tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune di Sarno. Tra le iniziative sospese, anche la Rassegna "SettembreLibri".