Covid-19 a Scafati, riaprono i Centri per gli anziani: ecco le regole da rispettare

Il provvedimento restrittivo era stato disposto, il 1 ottobre scorso, per via dell’aumento dei contagi

Il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha disposto la revoca, a partire da domani (mercoledì 2 giugno), dell’ordinanza sindacale del 1 ottobre scorso con la quale era stata disposta la chiusura dei centri per anziani. Il provvedimento restrittivo era stato disposto per via dell’aumento dei contagi da Covid-19.

Le regole

I responsabili dei centri dovranno garantire il rispetto delle norme anti-covid (divieto di assembramento, mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e utilizzo della mascherina protettiva) da parte dei frequentatori. L’accesso ai circoli sarà consentito solo ai soggetti in grado di dimostrare l’avvenuta somministrazione almeno della prima dose del vaccino o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, effettuato entro le 24 ore precedenti.