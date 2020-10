Covid-19 a Scafati, Salvati chiude i centri anziani: l'ordinanza

Come anticipato nei giorni scorsi, il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati ha deciso di adottare una serie di misure restrittive per arginare la diffusione del Covid 19, anche alla luce dell’incremento del numero dei casi che si sta registrando da un mese a questa parte a livello regionale e anche nella città dell’Agro nocerino sarnese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ordinanza

Questa mattina la firma di un nuovo provvedimento che dispone la chiusura di tutti i centri anziani, “anche in considerazione del fatto che in tali luoghi di aggregazione risulta più difficile rispettare le norme del distanziamento sociale”. L’obiettivo è quello di tutelare le fasce più deboli della popolazione. “Non avrei voluto adottare nuovamente misure restrittive di tal genere ma la mia doppia veste di medico e sindaco di questa città mi impone di fare delle scelte (anche impopolari) a tutela dei miei concittadini, a partire dai soggetti più fragili. Sono pronto a mettere in campo ogni altra azione necessaria per scongiurare l’ulteriore diffusione del virus. Sempre questa mattina, ho chiesto alla polizia municipale e ai carabinieri di effettuare maggiori controlli sul rispetto delle norme anti-covid attraverso il pattugliamento del territorio e ho, nel frattempo, scritto al prefetto di Salerno Francesco Russo per chiedere l’invio di un contingente militare nella nostra città affinché si possano incrementare le attività di controllo delle forze dell’ordine locali finalizzate a garantire il rispetto delle norme anticontagio."