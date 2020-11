Covid-19 ad Ottati, nuova ordinanza restrittiva: regolamentati gli ingressi e le uscite

Regole restrittive ad Ottati, in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il primo cittadino Elio Guadagno, con apposita ordinanza, ha regolamentato le entrate e le uscite dai confini territoriali comunali.

Il provvedimento

"E' fatto obbligo - si legge nell'ordinanza - di comunicazione di rientro sul territorio di Ottati almeno 48 ore prima per le persone che si trovano fuori Regione, via pec o telefonicamente al sindaco. Le stesse persone sono tenute a fornire copia di un referto di negativita' al Covid-19 di data non antecedente le 72 ore precedenti l'arrivo ad Ottati". Nella stessa ordinanza il sindaco del piccolo centro degli Alburni dispone, tra l'altro, la sospensione del mercato settimanale, della vendita ambulante e delle attività che si svolgono negli ambienti del Centro Sociale, escluse quelle lavorative.