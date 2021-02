Covid-19 a Pagani, un positivo alla scuola "Criscuolo": scatta la chiusura

Il Covid-19 è arrivato alla scuola secondaria di primo grado “A. Criscuolo” di Pagani: un caso, infatti, è stato rilevato tra il personale scolastico. Di qui la decisione del dirigente scolastico Paola Sabbatino di disporre la chiusura dell’istituto per la giornata di domani (4 febbraio) per consentire la sanificazione dei locali da parte di una ditta specializzata.

La chiusura

Nella giornata di domani le attività didattiche saranno garantite attraverso la Didattica a Distanza (Dad) per tutte le classi. Il giorno successivo, invece, riprenderanno regolarmente. Dalla scuola fanno sapere che, dopo aver consultato il Dipartimento di prevenzione dell’Asl, non è prevista la messa in quarantena dei contatti “essendo trascorse più di 48 ore dall’ultima presenza a scuola della persona positiva”; ma si consiglia “in via prudenziale di attivare la didattica a distanza per una durata di 10 giorni per la classe interessata”, dal 4 al 13 febbraio.