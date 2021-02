Covid-19 a Pagani: chiusa la scuola "Criscuolo", classi in quarantena al liceo "Mangino"

Per lunedì prossimo, il sindaco De Prisco ha convocato il Coc alla presenza dei presidi dei dirigenti dell’Asl per una valutazione dei dati per salvaguardare il diritto alla salute della popolazione scolastica

Allarme Covid-19 nelle scuole a Pagani. Quattro casi positivi sono stati rilevati tra gli alunni della scuola secondaria di I grado “Andrea Criscuolo”: per questo, il dirigente scolastico Paola Sabbatino ha disposto la chiusura dell’istituto scolastico per domani (venerdì 12 febbraio) per consentire la sanificazione dei locali da parte di una ditta specializzata. Le attività didattiche saranno garantite attraverso la Dad per tutte le classi. Sabato 13 febbraio le lezioni riprenderanno in presenza per le classi che non sono state poste in quarantena dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl.

L'altra scuola

Sempre nella Città di Sant’Alfonso, le classi 1C, 2C, 3C, 3°,4°,4 L del liceo statale “Mangino”sono state collocate interamente in didattica a distanza. Per lunedì prossimo, il sindaco Raffaele Maria De Prisco ha convocato il Coc alla presenza dei presidi dei dirigenti dell’Asl per una valutazione dei dati per salvaguardare il diritto alla salute della popolazione scolastica

L'altro comune

Scuole chiuse, con consequenziale sospensione della attività didattiche, fino al 20 febbraio ad Olivetro Citra, inclusi asili nido e scuole dell'infanzia.