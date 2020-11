Covid-19 a Pagani, arrivati i saturimetri per i cittadini contagiati

Donati saturimetri al comune di Pagani. Gli strumenti portatili che consentono la misurazione dell’ossigeno saranno messi a disposizione in comodato d’uso di quei paganesi positivi al virus Sars-Cov- 2, che ne avranno necessità, su segnalazione del proprio medico di base in coordinamento con l’Unità Speciale di Continuità assistenziale. In questo modo il paziente assegnatario potrà misurare quotidianamente il parametro e tenerlo sotto controllo, riferendo il monitoraggio al proprio medico di base.

L'assistenza

Il progetto, a cui ha lavorato il dottor Beniamino Ravano, componente del COC, su suggerimento del consigliere comunale della lista “Pagani Protagonista”, Tommaso Passamano, ha l’obiettivo - si legge in una nota - di "dare supporto concreto ai cittadini positivi al Covid-19 sintomatici. La stessa apparecchiatura dovrà essere poi riconsegnata al proprio medico di base al momento della conclusione del periodo di quarantena".