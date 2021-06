Covid-19, un morto a San Severino: due a Pagani negli ultimi otto giorni

Situazione Covid-19 nel salernitano in miglioramento, così come confermato dal trend delle ultime settimane. A Pagani, la protezione civile ha diffuso i dati compresi dal 7 al 14 giugno. Negli otto giorni si sono registrati un totale di 19 positivi, con 23 guariti. Così come due nuovi decessi.

Decesso a M.S. Severino

Due le persone attualmente ricoverate, mentre trenta gli attuali positivi. A Mercato San Severino, il sindaco Antonio Somma ha comunicato il decesso di una persona già positiva al Covid-19. "Giungano alla famiglia le più sentite e partecipate condoglianze da parte di tutta la nostra comunità"

Nuovi positivi

Sono due invece i nuovi positivi nel comune di Montecorvino Rovella e uno a Oliveto Citra.