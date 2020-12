Covid-19, pazienti trasferiti dall'ospedale di Pagani a Scafati: nuovi contagi nei comuni

Il Covid-19 obbliga al trasferimento di pazienti da un ospedale all'altro. Accade a Pagani, dove i primari dei reparti di oncologia ed ematologia, stanno provvedendo al trasferimento di alcuni pazienti dall'Andrea Tortora al covid hospital di Scafati, al "Mauro Scarlato". Sono 8 le persone colpite dal virus e 10 i sanitari, tra medici e infermieri.

Il caso

Del caso è stata interessata anche l'amministrazione comunale di Pagani, in primis il sindaco De Prisco, che hanno predisposto un lavoro di controllo della Croce Rossa per controllare i flussi di entrata ed uscita dalla struttura dell' "Andrea Tortora". Domani mattina saranno allestite le postazioni. Una parte dei trasferimenti è stata già predisposta in serata, gli altri saranno ultimati nella prima mattinata di domani, dopodiché si avvierà la sanificazione del reparto, non prima di aver collocato i tre pazienti in osservazione e risultati negativi ai tamponi. Ai pazienti oncoematologici sarà garantita la stessa collocazione logistica. Saranno ospitati in stanze a due letti con il bagno in camera.

Gli altri contagi

In serata, i sindaci hanno diffuso attraverso i propri canali istituzionali, il consueto aggiornamento dei nuovi contagi. Un solo nuovo caso a Siano, due ad Agropoli. Sono 4 invece i contagi nel comune di Roccapiemonte, con sei persone guarite e sei nuovi positivi a Sant'Egidio del Monte Albino, 2 a Montesano sulla Marcellana, 3 a Montecorvino Rovella e 4 a Pontecagnano Faiano.