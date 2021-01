Covid-19, nuovi contagi in dieci comuni salernitani: i dati

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 da nord a sud della provincia di Salerno. Altri 11 contagi sono stati rilevati a Pagani (95 totali), 4 a San Valentino Torio (44 totali), 3 a Siano (48 totali).

Gli altri comuni

In serata sono stati comunicati: 8 ad Albanella (34 in isolamento per contatto); 7 a Ravello (61 totali); 3 a Pellezzano (i signori Vitale Antonio e Crapanzano Laura, residenti in Coperchia e un cttadino residente a Coperchia) su 57 totali; 2 ad Altavilla Silentina (10 totali); 2 a Scafati (688 totali); 1 Maiori (60 totali); 1 a Vibonati.

L'avviso

I sindaci invitano i propri concittadini a rispettare le normative regionali e nazionali in vigore volte a prevenire la diffusione del virus.