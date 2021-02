Covid-19, nuovi contagi in otto comuni salernitani: il report dei sindaci

Aumentano i casi positivi da nord a sud della provincia di Salerno. I sindaci invitano i propri concittadini al rispetto delle normative in vigore per prevenire la diffusione del virus

Aumentano ancora i contagi nei comuni da nord a sud della provincia di Salerno. Cinque contagi sono stati rilevati a Pagani (94 totali di cui 4 ospedalizzati); 3 a Pontecagnano Faiano (148 totali); 8 ad Eboli (266 totali); 2 a Siano tra cui – comunica il sindaco - la signora Antonietta Avino (43 totali); 1 a Giffoni Valle Piana; 1 a Giffoni Sei Casali; 1 a Montecorvino Rovella.

In Costiera Amalfitana

Una donna di Scala, R.A le sue iniziali, è risultata positiva in seguito ad un tampone effettuato presso il Presidio di Castiglione a causa di un malore. M non è riconducibile agli ultimi contagi del comune della Divida. Ora è ricoverata presso il Covid Hospital del Ruggi di Salerno. I familiari, domani, saranno sottoposti al tampone. I sindaci invitano i propri concittadini al rispetto delle normative in vigore per prevenire la diffusione del virus.