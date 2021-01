Covid-19, boom di casi a Pontecagnano: altri contagi nei comuni del salernitano

Nuovi contagi in serata, come comunicato dai rispettivi sindaci della provincia di Salerno. Sono risultati positivi al Covid-19, oggi, 4 persone a Pagani, mentre 3 a Siano e Agropoli. Uno nel comune di Maiori e in quello di Positano. Ad Angri nessun positivo, invece, ma ben dieci persone guarite. Boom di casi a Pontecagnano, con 14 nuovi contagi.