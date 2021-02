Allarme Covid-19 a Pellezzano: chiusa la scuola di "Capezzano"

Si tratta della scuola secondaria di primo grado di in Via Fravita dove oggi saranno effettuate le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione

Il Covid-19 è arrivato anche in una scuola di Pellezzano. Per l’intera giornata di oggi, infatti, è stata disposta la chiusura dei locali del plesso scolastico scuola secondaria di primo grado di Capezzano, in Via Fravita, per effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione.

L’annuncio

A firmare l’ordinanza il sindaco Francesco Morra: “Considerata l'attuale emergenza sanitaria si impone l'adozione di ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica e per il contenimento del contagio da Covid19, disponendo l’immediata sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro e didattici, con particolare riferimento alle superfici sulle quali si svolgono le normali attività lavorative ed educative del plesso scolastico Scuola secondaria di primo grado di Capezzano Via Fravita”.